«Не герои наших романов»: Алексей Безус и Таня Репина из «Дома-2» окончательно расстались после рождения дочери

Участники «Дома-2» Алексей Безус и Татьяна Репина сообщили о своем окончательном расставании.

Леша Безус в микроблоге написал, что они с Татьяной решили быть просто родителями своей дочери Афины.

«Мы оказались не героями наших романов, но будем стараться быть героями для Афины», - поделился Алексей Безус.

Поклонники сожалеют о разрыве пары, у которой совсем недавно родилась дочка.