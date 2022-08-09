«Не герои наших романов»: Алексей Безус и Таня Репина из «Дома-2» окончательно расстались после рождения дочери

Участники «Дома-2» Алексей Безус и Татьяна Репина сообщили о своем окончательном расставании.
Леша Безус в микроблоге написал, что они с Татьяной решили быть просто родителями своей дочери Афины.
«Мы оказались не героями наших романов, но будем стараться быть героями для Афины», - поделился Алексей Безус.
Поклонники сожалеют о разрыве пары, у которой совсем недавно родилась дочка.
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Напомним, Леша Безус привел на проект свою возлюбленную Таню Репину, когда она уже была беременной.
За время ожидания ребенка пара несколько раз разрывала отношения и воссоединялась вновь. Появление малышки Афины на свет на некоторое время сблизило Алексея и Татьяну, но все же они поняли, что существовать им лучше отдельно друг от друга.