«Не дождетесь!»: переживший стенокардию и ишемическую болезнь сердца Корнелюк вышел на связь

Игорь Корнелюк в компании Александра Малинина вышел в Сети на связь и заявил, что под этими слухами нет никакого основания, он хорошо себя чувствует и работает над проектом Первого канала «Голос 60+».

«Меня никуда не госпитализировали. Все нормально. Поэтому, как говорил Жванецкий, не дождетесь», — заверил Корнелюк.