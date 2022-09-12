«Не дождетесь!»: переживший стенокардию и ишемическую болезнь сердца Корнелюк вышел на связь

В марте этого года поклонники композитора Игоря Корнелюка узнали, что врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца. И вот недавно прокатился слух, что якобы знаменитость находится в критическом состоянии.
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Игорь Корнелюк в компании Александра Малинина вышел в Сети на связь и заявил, что под этими слухами нет никакого основания, он хорошо себя чувствует и работает над проектом Первого канала «Голос 60+».
«Меня никуда не госпитализировали. Все нормально. Поэтому, как говорил Жванецкий, не дождетесь», — заверил Корнелюк.