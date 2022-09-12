«Не дождетесь!»: переживший стенокардию и ишемическую болезнь сердца Корнелюк вышел на связь

Артист опроверг слухи о своей госпитализации.
Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Стоп-кадр из видео: соцсети

В марте этого года поклонники композитора Игоря Корнелюка узнали, что врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца. И вот недавно прокатился слух, что якобы знаменитость находится в критическом состоянии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Игорь Корнелюк в компании Александра Малинина вышел в Сети на связь и заявил, что под этими слухами нет никакого основания, он хорошо себя чувствует и работает над проектом Первого канала «Голос 60+».

«Меня никуда не госпитализировали. Все нормально. Поэтому, как говорил Жванецкий, не дождетесь», — заверил Корнелюк.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  