«Не допустить развала семьи»: Андрей Разин выразил беспокойство за разлученных Максима Галкина* и Аллу Пугачеву

Продюсер Андрей Разин, недавно выражавший готовность купить замок Галкина* и Пугачевой в деревне Грязь, сейчас обеспокоен судьбой звездного семейства.

Андрей Разин переживает, что Максим Галки*н живет не в России, вдали от жены Аллы Пугачевой, которая не так давно вернулась в замок вместе с детьми Гарри и Лизой.

В микроблоге Андрей Разин заявил, что Минюст совершил ошибку, признав Максима Галкина* иноагентом. Разин написал обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Продюсер просит Президента повлиять на ситуацию.

«Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он отменил это решение. Если даже человек что-то сказал, причем здесь документы и получение денег? Вы понимаете, что лишаете детей отца и признанную артистку, которая очень много сделала для нашей страны, мужа», - написал Андрей Разин в соцсети.

Андрей Разин уточнил, что не поддерживает взгляды Максима Галкина*, но считает, что семья Аллы Пугачевой должна воссоединиться.

«Мое обращение к вам, Владимир Владимирович, направлено на то, чтобы не допустить развала счастливой семьи, за которой следит вся страна», - добавил Андрей Разин.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, о внесении Максима Галкина в реестр иноагентов стало известно в минувшую пятницу, 16 сентября. А в это воскресенье, 18 сентября, Алла Пугачева обратилась в своем микроблоге к Минюсту с просьбой включить и ее в число иноагентов.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.