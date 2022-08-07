«Не должна показывать зажравшуюся жизнь»: Орлову затравили из-за шикарного отпуска

В профиле Ольги Орловой в соцсети разгорелись настоящие дебаты. Одна часть подписчиков раскритиковала снимки певицы из отпуска, а другая — встала на ее защиту.

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Звезда не смогла пройти мимо жарких споров.

«Развернулась большая дискуссия на тему того, как я должна себя вести, что я не должна показывать свою зажравшуюся жизнь, что я должна быть скромнее, раньше я такой не была, сейчас я сильно испортилась», — поделилась Ольга.

Экс-солистка «Блестящих» посоветовала злопыхателям просто отписаться от ее страниц, чтобы не держать «раздражителя» перед глазами.