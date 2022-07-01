«Не должен был трепать нервы Юре»: известный журналист «набросился» на Разина

Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня. Миллионы фанатов по всему миру до сих пор не могут в это поверить. Многие из них считают, что причиной ухудшения здоровья артиста стали в том числе и многолетние судебные разбирательства с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.
Журналист Илья Саглиани считает, Разин поступил с Шатуновым просто «не по-человечески».
«Если он был настоящий продюсер, он не должен был трепать Юре нервы. Тем более, Шатунов много гастролировал, а это большой стресс. Все это сказалось на его здоровье. Разин корыстно использовал Шатунова для своих целей.
Меркантильно использовав, продюсер в срочном порядке ради денег решил с ним судиться, понимая, что Шатунов собирает залы и является народным любимцем. Это было его ошибкой», - цитирует Саглиани «Экспресс газета».
Напомним, ранее стало известно, что Разин продолжит судиться теперь уже с семьей Шатунова.
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