«Не до жира»: найти жениха Бузовой всем миром предложила Миро

Ольга Бузова не подтвердила информацию, которую распространила блогер Tatarka FM о том, что певица весной выходит замуж за влиятельного политика возрастом немного больше 40 лет.

Блогер Лена Миро сильно расстроилась по этому поводу, ведь певице уже 36 лет. Дескать, и готовить она умеет, и хорошенькая. И предложила помочь ей в поиске жениха.

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В своем ЖЖ она организовала сбор данных по подходящим для Ольги Бузовой женихов.

«К кому, по-вашему, нужно присмотреться Оленьке, чтобы и самой замуж выйти, и чтобы ее взяли? Самые непредсказуемые варианты — накидывайте. Тут уж не до жира, нужно все рассматривать», — написала Миро.

Среди предложенных читателями блогера кандидатур оказались Григорий Лепс, Олег Анастасии Волочковой, Андрей Разин, Анатолий Вассерман.

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