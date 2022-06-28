«Не до этого»: Королевой пришлось отложила ремонт особняка из-за кризиса

Наташа Королева обзавелась элитной недвижимостью в подмосковном поселке Крекшино, будучи совсем юной девушкой. Певица призналась, что до сих пор не может реконструировать особняк.

Несколько лет назад она даже сделала эскиз нового коттеджа, однако сначала строительство остановила пандемия, а затем — сложная ситуация в мире.

«Обстоятельства притормозили этот процесс. Не до этого. У меня есть человек, он приезжал, смотрел. Но на этом все и закончилось», — процитировал Королеву портал Prozvezd.

Сейчас певица не знает, когда возобновится реконструкция. У нее есть бригада строителей, с которыми она сотрудничает много лет, однако разрешить им приступить в работе звезда пока не готова.

«Это все очень хорошие, порядочные люди. У меня не было такого, чтобы кидалово-моталово. К их помощи не прибегаю из-за тех причин, о которых сказала выше», — поделилась Наталья.

Напомним, Королева построила дом в Крекшино в браке с Игорем Николаевым. Сейчас артистка живет в особняке вместе со своим вторым супругом Сергеем Глушко.

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