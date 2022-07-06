Не для среднего класса! Стоимость трехметрового памятника Шатунову оценили в 25 миллионов рублей

Семья Юрия Шатунова решила увековечить память об артисте, часть праха которого покоится на Троекуровском кладбище в Москве, и объявила конкурс на лучший эскиз памятника. Это должен быть монумент не менее двух метров в высоту и обязательно из бронзы.

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Изготовление подобного памятника может влететь в копеечку вдове экс-солиста «Ласкового мая», ведь по примерным подсчетам экспертов за монумент могут попросить до 25 миллионов рублей. Окончательная стоимость будет зависеть от выбранных материалов, сложности работы и от компании-изготовителя.

Средняя же цена памятника, отмечают эксперты, около пяти миллионов рублей. Однако некоторые подрядчики могут увеличить смету в разы.

«Вообще это может стоить от 3,5 миллиона рублей до бесконечности. Цена бронзового цвета зависит от марки и того, кто делает работу», — цитирует Дни.ру эксперта.

Уже известно, что друзья Шатунова финансово помогут с установкой памятника.