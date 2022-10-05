Не для мужа: Подольская бесстыдно задрала подол сорочки и показала интимное (видео)

Певица Наталья Подольская никогда не отличалась особо раскованным поведением. И на сцене, и в социальных сетях она старательно показывала образ хранительницы очага. Все знали, что у нее в отношениях с Владимиром Пресняковым все отлично.

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Однако во время своего последнего стрима в Сети Наталья Подольская ошарашила своей выходкой подписчиков. Звезда бесстыдно задрала шелковую сорочку и раздвинула ноги, показав синяки на своем теле.

Наталья Подольская спросила своих фолловеров, откуда могут быть эти пятна. И уточнила, что это не дело рук ее супруга. «Куда меня занесло?» — спросила певица у подписчиков.