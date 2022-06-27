Не девочка и не мальчик: дочь Глюкозы вслед за наследницей Лопес объявила себя небинарным человеком

Недавно стало известно, что 14-летняя дочь Дженнифер Лопес отказалась быть девочкой. Во время концерта американская артистка объявила, что ее наследница Эмма теперь является небинарной персоной, и обратилась к ней «оно».

Кто бы мог подумать, что новые явления Запада уже дошли и до нашего шоу-бизнеса. В эфире «Нового Радио» певица Глюкоза призналась, что ее 15-летняя дочь Лида — тоже небинарный человек.

«Было такое», — сказала она, когда ведущая просто предложила представить такую ситуацию, если ее наследница признается в отсутствии гендерной идентификации.

Глюкоза заявила, что не видит в этом ничего ахового, по ее мнению, новое поколение просто мыслит гораздо шире, чем это было раньше.

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