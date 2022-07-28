Не дают покоя даже на том свете: после смерти у Шатунова обнаружились долги

Вокруг имени Юрия Шатунова не утихают скандалы. Так, у покойного экс-солиста группы «Ласковый май» неожиданно обнаружились долги.

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По информации kp.ru, налоговая служба выставила на имя звезды счет в 77,7 тыс. рублей. В эту сумму вошел неоплаченный с 2018 года налог за московскую квартиру, а также налоги на доходы, которые уже обросли пенями.