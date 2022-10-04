«Не дай бог, отправят Козловского»: журналист Сорокин выступил против мобилизации артистов

21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В числе прочих граждан повестки пришли некоторым знаменитостям.

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По мнению журналиста и участника многих ток-шоу Дениса Сорокина, артистам не место на фронте. Они могут поднять дух бойцов своими выступлениями, а вот самим стать участниками боев — вряд ли.