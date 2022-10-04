«Не дай бог, отправят Козловского»: журналист Сорокин выступил против мобилизации артистов

21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В числе прочих граждан повестки пришли некоторым знаменитостям.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По мнению журналиста и участника многих ток-шоу Дениса Сорокина, артистам не место на фронте. Они могут поднять дух бойцов своими выступлениями, а вот самим стать участниками боев — вряд ли.
«Никакая армия никогда не победит, если будет состоять из актеров и журналистов. Ведь мы ничего тяжелее авторучки в руках не держали», — высказался Денис в беседе с «Экспресс газетой».
Сорокин отметил, что представителям власти следовало бы обратить внимание на его слова и перестать «кошмарить» представителей творческих профессий.
«Вот, не дай бог, отправят Даню Козловского на фронт. Что он там может сделать? Ничего. От нас больше пользы в жизни», — резюмировал журналист.