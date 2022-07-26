«Не давать никаких заявлений»: Ургант запрещает олигархам афишировать свои выступления на корпоративах

Оскандалившийся Иван Ургант продолжает зарабатывать в России. И старается это делать как можно тише. Выяснилось, что своим заказчикам-олигархам он запрещает афишировать свои выступления.

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Об этом проговорился недавний заказчик Урганта, бизнесмен Виктор Шкуренко из Омска. В Сибирь Ургант приехал в качестве ведущего корпоративного мероприятия Шкуренко, на котором присутствовало порядка двух тысяч человек.

«Команда Урганта попросила не давать никаких заявлений по этому мероприятию!» - цитирует Шкуренко Телеграм-канал Reаdovka.

К слову, это второе мероприятие после возвращения Урганта из Израиля. В индустрию шоумен вернулся в качестве ведущего, проведя благотворительный праздничный вечер фонда «Друзья».