«Не давала никаких концертов!»: Аллегрова прокомментировала свое скандальное выступление в Рыбинске

Ирина Аллегрова прокомментировала скандал, якобы произошедший на ее концерте в Рыбинске Ярославской области. По сообщениям СМИ, народная артистка отказалась петь свой хит 90-х «Угонщица» и тогда ее прогнали со сцены из-за новых песен, которые пришлись не по душе публике.
Сама 70-летняя Ирина Александровна опровергает произошедшее. Звезда высказалась об этом в беседе с сайтом «Общественная служба новостей» и назвала все фейком.
«Это все неправда. Я не давала никаких сольных концертов с момента начала пандемии!» — заявила Ирина Аллегрова.
Источник: «Общественная служба новостей»
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