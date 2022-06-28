«Не давала никаких концертов!»: Аллегрова прокомментировала свое скандальное выступление в Рыбинске

Ирина Аллегрова прокомментировала скандал, якобы произошедший на ее концерте в Рыбинске Ярославской области. По сообщениям СМИ, народная артистка отказалась петь свой хит 90-х «Угонщица» и тогда ее прогнали со сцены из-за новых песен, которые пришлись не по душе публике.

Сама 70-летняя Ирина Александровна опровергает произошедшее. Звезда высказалась об этом в беседе с сайтом «Общественная служба новостей» и назвала все фейком.

«Это все неправда. Я не давала никаких сольных концертов с момента начала пандемии!» — заявила Ирина Аллегрова.

Источник: «Общественная служба новостей»