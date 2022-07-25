«Не дали умереть с голоду в детстве»: Ирина Хакамада — о благодарности родителям

Известный экс-политик, писательница и коуч Ирина Хакамада в своем микроблоге часто отвечает на вопросы, касающиеся психологии.

На этот раз Ирина Хакамада объяснила, правильно ли поступают те люди, которые, став взрослыми, обвиняют в своих неудачах родителей, неправильно их воспитавших.

Ирина Хакамада дала понять, что подобные подход не имеет ничего со взрослостью и желанием самому нести ответственность за себя.