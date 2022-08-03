«Не дает ей»: вечно плохое настроение Кудрявцевой объяснила известный блогер

Известный блогер Лена Миро «раскусила» причину вечно плохого состояния Леры Кудрявцевой. Даже будучи в отпуске, ведущая, напомним, пожаловалась, что ее терпение скоро лопнет. В чем причина этого — не уточнила.

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Зато Миро не сомневается: дело в молодом муже Игоре Макарове, который недавно ушел из большого спорта и долго не мог найти себя вне хоккейной площадки.

«Есть усталость, помноженная на жажду помощи и внимания со стороны мужа, который видимо не дает ей ни того, ни другого.

Женщина, которая за мужем, как за каменной стеной, которая уверена в нем, в его любви и надежности, так часто и так громко, как Лера, не болеет», — написала в ЖЖ акула пера.