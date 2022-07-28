«Не было сил сказать»: в семье Седоковой случилось горе

Анна Седокова рассказала поклонникам в соцсети о личной трагедии. Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила, что у нее умер домашний любимец — американский булли по кличке Мамба.

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По словам певицы, это случилось довольно давно, однако она не смогла сразу поделиться своей болью.