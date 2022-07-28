«Не было сил сказать»: в семье Седоковой случилось горе

Анна Седокова рассказала поклонникам в соцсети о личной трагедии. Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила, что у нее умер домашний любимец — американский булли по кличке Мамба.
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По словам певицы, это случилось довольно давно, однако она не смогла сразу поделиться своей болью.
«У нас просто не было сил сказать. Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем», — написала Анна.
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
Артистка не стала скрывать причину смерти питомца. Не вдаваясь в детали, Седокова призналась, что ее собаку сбил пьяный водитель.
Также Анна отметила, что особенно тяжело утрату пережил ее муж Янис Тимма.
«Это был его лучший друг, был его мир», — рассказала звезда.
Напомним, Седокова и Тимма поженились около двух лет назад. Сейчас пара живет в США. Артистка и баскетболист снимают роскошную виллу в Майами.