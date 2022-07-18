Не были детьми-сиротами: как Разин подтягивал в «Ласковый май» участников

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина часто упрекали в том, что свои деньги он заработал нечестно. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

Всему виной многочисленные составы «Ласкового мая». Участники не были сиротами и имели на самом деле благополучные семьи.

Даже первое появление «Ласкового мая» на телевидении произошло благодаря обману. Андрей Разин выдал себя за близкого родственника последнего президента СССР Михаила Горбачева. Он уговорил поставить в эфир молодую группу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что главный солист коллектива Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.