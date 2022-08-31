«Не был патриотом своей страны»: Запашный — честно об умершем Горбачеве

Михаил Горбачев в 91 год умер после продолжительной болезни в Москве. Экс-президент СССР ушел из жизни 30 августа и будет похоронен рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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Будет ли прощание с бывшим главой Советского Союза государственным — пока не известно.