«Не быдло какое-то»: Шахназаров с сарказмом отреагировал на оскорбления пьяной Нетребко

Выходка пьяной Анны Нетребко, которая во всеуслышание заявила, что ее подписчики – долбоящеры, не осталась незамеченной в России. Хотя дива отреклась от нашей страны и сейчас гастролирует по Италии, она все равно находит возможности привлекать к себе внимание россиян.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На днях Нетребко, гуляя нерезвой по ночным улицам Вероны, вместе с мужем обратилась к подписчикам в Сети, назвав их долбоящерами. Журналист Михаил Шахназаров с сарказмом отреагировал на оскорбления, подчеркнув возвышенность певицы.

«Интеллигентная, воспитанная, утонченная Анна. Это вам не быдло какое-то», - написал Шахназаров у себя в Telegram.

Смотрите также