«Не будут вкладывать большие деньги»: музыкальный критик — о сбежавших на Запад звездах

Эксперт считает, что им не стоит питать иллюзий.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что у тех звезд, которые сбежали из России несколько месяцев назад, — настоящие проблемы с работой. По мнению эксперта, ранее на Западе они никогда не были востребованы, поэтому и сейчас не стоит питать иллюзий.

«Наши артисты никогда на Западе востребованы не были. Зарубежные рекорд-лейблы не поверят в российского артиста, не будут вкладывать большие деньги. Потому что заработать на нем можно будет немного», — цитирует «Абзац» Бабичева.  

Напомним, в конце февраля и начале марта из России уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, который дал ряд концертов в Израиле, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич и с десяток других звезд.

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Смотрите также:

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  