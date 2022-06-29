«Не будут вкладывать большие деньги»: музыкальный критик — о сбежавших на Запад звездах

Напомним, в конце февраля и начале марта из России уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, который дал ряд концертов в Израиле, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич и с десяток других звезд.

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