«Не буду ведущим ни в этой версии, ни в другой»: Дмитрий Нагиев прокомментировал свой уход с «Голоса»

В канун нового телевизионного сезона зрители Первого канала узнали, что Дмитрий Нагиев не будет вести «Голос 60+», который стартует грядущей осенью. Замену нашли сразу – место на сцене будет занимать Лариса Гузеева.

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Сейчас Нагиев прокомментировал, почему так получилось. Более того, оказалось, что Дмитрий перестал быть ведущим не только проекта для пожилых вокалистов, но и других версий телешоу.