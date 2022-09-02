Не будет патриотической: о новой песне с Лепсом — Шаман (Shaman)

Григорий Лепс признал талант восходящей звезды артиста Шамана (Shaman). Он подарил ему дорогой крест из личной коллекции и заявил, что собирается записать с ним дуэт.

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Естественно, на фоне современного творчества музыкантов многие поклонники подумали, что это будет патриотическая песня. Однако Шаман заверил, что это не так. Он назвал ее «дерзкой», особо не раскрывая карт.

Певец написал данную композицию в декабре прошлого года и продолжает работать над ней сейчас, поскольку она превратилась в дуэтную.

Источник: NEWS.ru