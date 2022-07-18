Не бровь, а в глаз: Шахназаров придумал слово, которым называет всех тех, кто сбежал из России

С конца февраля из России уехали многие звезды. Основным пунктом назначения стал Израиль. Теперь там живут музыкант Андрей Макаревич, коллекционер Марат Гельман, четыре месяца на земле обетованной прожили Алла Пугачева и Максим Галкин.

Публицист Михаил Шахназаров следит за жизнью уехавших в соцсетях и остро реагируют на все их высказывания и публикации. Для них же журналист придумал слово, а точнее аббревиатуру, которым теперь постоянно использует в своих соцсетях.