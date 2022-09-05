«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира»: кому Михалков посвятил цитату Толстого

«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира», - сказал Михалков, цитируя классика.

Ранее Пугачева оставила в соцсетях кадр из фильма знаменитого режиссера «Раба любви» и написала: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»

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Героиня картины в выставленном кадре Пугачевой говорит такие слова: «Господа, вы звери, господа».