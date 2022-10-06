«Не Боря, а мем»: расплакавшегося Корчевникова поднял на смех Кушанашвили

Журналист не сдержал эмоций во время эфира.
Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

После того, как Борис Корчевников расплакался в эфире у Владимира Соловьева, обсуждая происходящие события и частичную мобилизацию, на это отреагировали многие. Обозреватель Отар Кушанашвили у себя в Telegram дал свою реакцию и оценку увиденному.

«Совсем плох Боря Корчевников, совсем плох. А ведь не лох. Совсем. Уже на Боря, а мем», - написал Кушанашвили.

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Ранее Ксения Собчак тоже подняла на смех телеведущего. Она посоветовала ему мобилизоваться.

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