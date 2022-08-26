«Не больно Ксюнделя и хотелось»: Миро высмеяла Бородину из-за любовницы Омарова

Лена Миро не упустила случая подколоть Ксению Бородину на фоне нового романа ее экс-супруга Курбана Омарова.

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Блогерша обратила внимание ведущей «Дома-2» на то, что бизнесмен первым делом отвез свою нынешнюю спутницу познакомиться с родственниками, тогда как Ксению он не брал на малую родину.

«Вот Ксюнделя можно было не возить знакомиться. Все равно никуда не денется, несмотря на такое отношение. Да и не больно уж того Ксюнделя и хотелось-то, даже если бы та обиделась и взбрыкнула», — написала Лена на своем сайте lena-miro.ru.