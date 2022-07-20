«Не боитесь вы бога совсем»: Юля Салибекова из «Дома-2» публично обвинила мать Тиграна в алчности из-за суда за квартиру

Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном осталась одна с тремя сыновьями. Сейчас она находится вместе с детьми на отдыхе в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком.

Прямо перед поездкой Юлия Салибекова узнала, что Тигран подал апелляцию на решение суда, который отклонил его иск с претензией на одну из квартир, которая приобреталась в браке.

По словам Юлии Салибековой, недвижимость принадлежит их младшему сыну Баграту, а отец пытается ее отобрать, чтобы сдавать в аренду.

Юлия Салибекова уверена, что Тигран затеял судебную тяжбу с подачи своей матери Татьяны Христофоровны, которая никогда не любила невестку.

То, что ее догадки верны, подтверждается новыми обстоятельствами. Юлия Салибекова узнала, что адвокат Тиграна - близкая подруга его матери.