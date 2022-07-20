«Не боитесь вы бога совсем»: Юля Салибекова из «Дома-2» публично обвинила мать Тиграна в алчности из-за суда за квартиру

Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном осталась одна с тремя сыновьями. Сейчас она находится вместе с детьми на отдыхе в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком.
Прямо перед поездкой Юлия Салибекова узнала, что Тигран подал апелляцию на решение суда, который отклонил его иск с претензией на одну из квартир, которая приобреталась в браке.
По словам Юлии Салибековой, недвижимость принадлежит их младшему сыну Баграту, а отец пытается ее отобрать, чтобы сдавать в аренду.
Юлия Салибекова уверена, что Тигран затеял судебную тяжбу с подачи своей матери Татьяны Христофоровны, которая никогда не любила невестку.
То, что ее догадки верны, подтверждается новыми обстоятельствами. Юлия Салибекова узнала, что адвокат Тиграна - близкая подруга его матери.
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«Должно быть стыдно! Адвокат Тиграна, который составлял иски и сейчас апелляционную жалобу, чтобы отобрать квартиру у моего сына, - подружка молодости Татьяны Христофоровны. Стыдно должно быть вам, товарищи Салибековы, за то, что вы так сильно хотите отжать квартиру у вашего внука. Не боитесь вы бога совсем», - публично обвинила бывшую свекровь в алчности Юлия Салибекова.