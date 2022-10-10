Не блондинка! Как выглядела Лобода до своей популярности: показала архивное фото с дочкой

Творческий взлет Светланы Лободы в России был ярким и достаточно коротким. После недолгой работы в составе коллектива «ВИА Гра» в 2007 году, она начинает сольную карьеру, но особого успеха не имеет. И лишь в 2014-м, когда артистку берет под свое попечение Нателла Крапивина, широко узнают в нашей стране.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Звезда запомнилась зрителю знойной стройной блондинкой, но в жизни Светланы Лободы были разные периоды. Например, после провального участия в «Евровидении» в 2009-м, где она занимает 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов, она резко полнеет и становится настоящей пампушкой. Правда, фото этого периода певица старается никому не показывать.
Был также период, когда Лобода имела темно-русые волосы или даже рыжие (в составе «ВИА Гры»). Фото с первым вариантом знаменитость показала в личном блоге. На снимке она запечатлена с дочкой Евой во время общения дельфином. Поклонники остались в восторге от этих нежных кадров.
Светлана Лобода с дочкой Евой. Фото: соцсети