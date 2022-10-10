Не блондинка! Как выглядела Лобода до своей популярности: показала архивное фото с дочкой

Звезда запомнилась зрителю знойной стройной блондинкой, но в жизни Светланы Лободы были разные периоды. Например, после провального участия в «Евровидении» в 2009-м, где она занимает 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов, она резко полнеет и становится настоящей пампушкой. Правда, фото этого периода певица старается никому не показывать.

Был также период, когда Лобода имела темно-русые волосы или даже рыжие (в составе «ВИА Гры»). Фото с первым вариантом знаменитость показала в личном блоге. На снимке она запечатлена с дочкой Евой во время общения дельфином. Поклонники остались в восторге от этих нежных кадров.