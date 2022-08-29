Не беременна? Бузова с канареечной полоской на груди появилась на пляже в Сочи

Ольга Бузова улетела в Краснодарский край по работе, подробностей звезда не разглашает. Однако будучи в Сочи артистка решила совместить приятное с полезным и устроила себе несколько дней релакса в роскошном отеле с пляжем на побережье.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ольга Бузова примерила канареечный купальник, лиф которого представлял собой фактически полоску ткани. Звезда эффектно позировала для социальных сетей в этом образе, демонстрируя стройное тело.
Не исключено, что знаменитость хотела показать, что на самом деле она не беременна, ведь недавно в Сети прокатился слух об этом