Не беременна? Бузова с канареечной полоской на груди появилась на пляже в Сочи

Ольга Бузова примерила канареечный купальник, лиф которого представлял собой фактически полоску ткани. Звезда эффектно позировала для социальных сетей в этом образе, демонстрируя стройное тело.

Не исключено, что знаменитость хотела показать, что на самом деле она не беременна, ведь недавно в Сети прокатился слух об этом