«Не беременей», «Помни, Симона – не подруга», «Беги!»: новой пассии Тимати дала несколько ценных советов Миро

Накануне Тимати впервые выставил в своих социальных сетях совместные снимки со своей новой девушкой Валей Ивановой. А это значит, что рэпер серьезно относится к отношениям и готов представить пассию публике. До этого он позволял модели показывать себя лишь частями на фото в ее микроблоге.

В связи с этим блогер Лена Миро решила дать несколько ценных, на ее взгляд, советов Вале.

Во-первых, она посоветовала не сближаться с мамой Тимати. «Никогда не забывай о том, что валиде-султан Симона - тебе не подруга и не всепрощающая мать, а человек, который видит все твои ошибки, не только реальные, но и те поступки, которые ты считаешь нормой», - написала в своем ЖЖ Миро.

«Совет второй: не беременей, пока Юнусов на тебе официально не женится», - добавила блогер.

Она считает, что Анастасия Решетова и Алена Шишкова надеялись на брак с Тимати, но остались не удел.

И в-третьих, считает Миро, Ивановой нужно вообще прекратить отношения с музыкантом.

«Совет третий, он же - самый лучший: беги! Зачем тебе этот местечковый «Великолепный век», в основе которого - железобетонная созависимость между инфантильным султанчиком на каблуках и его властной мамашей?» - сказала Миро.

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