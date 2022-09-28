Называли Гитлером: почему Моисеев отрекся от своего старшего брата

Остальным, бывшим коллегам, приятелям и родственникам, он даже не отвечал на звонки, включая среднего брата Маркса Толкача. А вот старшего Анатолия он не хотел знать давно.

Как рассказал Маркс, его в принципе не очень любили в семье, включая мать, из-за чрезмерной жестокости. Мать даже называла его Гитлером. Когда она стала старенькой, он единственный, кто не помогал ей вообще. Но одного жестокого поступка братья не смогли ему простить совсем.

Средний брат Бориса Моисеева однажды уехал в длительную командировку в Англию и попросил старшего забрать ее к себе. Когда вернулся — мама ослепла. Маркс считает, что виноват в этом именно Анатолий, который не следил за ней и держал в условиях, которые и собачьими-то не назовешь… Родную маму он разместил в темной каморке, где пылились его пальто, пишет КП.