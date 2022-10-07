Названы звезды, которые могут купить замок Пугачевой и Галкина*

В Сети появилась информация о том, что уехавшие из России Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* выставили на продажу свой замок в Московской области. Просят за особняк звезды один миллиард рублей.

Певец Данко считает, что обязательно найдутся знаменитости, которые захотят приобрести имение «для понтов».

«Может, Андрей Ковалев купит… Он богатый дядька. Алена Кравец приезжала, приценивалась, осматривала… Нет, она его купит, это сто процентов. Это понты одни, мне кажется.

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