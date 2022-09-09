Названы главные секреты долголетия Елизаветы II

Королева Елизавета II прожила удивительно долгую жизнь. Особенно если учитывать, насколько важную роль она играла в судьбе своей страны и какой стресс ей приходилось переживать за 70 лет пребывания на британском престоле.
Mail.ru выделил семь главных привычек королевы, которые, вполне возможно, лежат в основе ее долголетия.
Во-первых, режим дня. Елизавета II строго придерживалась расписания: пила чай в 7:30 утра и в 5 часов вечера, ложилась спать не позже 23:00. Строго определенные часы были отведены работе с бумагами, встречам и т.д.
Второй секрет — это время на себя любимую, которое королева всегда находила. Она посвящала его чтению книг, игре с собаками или прогулкам.
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Третья причина долголетия — физическая активность. Она старалась даже в преклонном возрасте как можно меньше проводить лежа или сидя. Благодаря этому у королевы не было ни лишнего веса, ни высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Четвертый пункт — личное развитие. Вступив на престол, Елизавета II начала старательно изучать историю, много читала, всегда была в курсе политических событий в мире. Постоянное саморазвитие снижает риск развития старческого слабоумия, утверждают ученые.
Пятое — диета. Королева придерживалась здорового питания, она старалась избегать жирной пищи, ела много овощей, мясо и рыбу. В маленьком кусочке шоколадного торта Ее Величество не могла себе отказать, но и в нем была польза, ведь темный шоколад содержит антиоксиданты.
Шестое — отсутствие вредных привычек. Почти. Королева была категорически против курения, даже при том, что ее родная сестра дымила как паровоз. При этом трезвенницей она не была и периодически позволяла себе выпить коктейль из джина и ликера Дюбонне с ароматом корицы.
Последнее — это стрессоустойчивость. Елизавета II со временем научилась не принимать близко к сердцу все сложные ситуации, в которых оказывалась она сама или ее страна. Знакомые королевы утверждают, что она была неисправимой оптимисткой.