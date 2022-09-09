Названы главные секреты долголетия Елизаветы II

Королева Елизавета II прожила удивительно долгую жизнь. Особенно если учитывать, насколько важную роль она играла в судьбе своей страны и какой стресс ей приходилось переживать за 70 лет пребывания на британском престоле.

Mail.ru выделил семь главных привычек королевы, которые, вполне возможно, лежат в основе ее долголетия.

Во-первых, режим дня. Елизавета II строго придерживалась расписания: пила чай в 7:30 утра и в 5 часов вечера, ложилась спать не позже 23:00. Строго определенные часы были отведены работе с бумагами, встречам и т.д.

Второй секрет — это время на себя любимую, которое королева всегда находила. Она посвящала его чтению книг, игре с собаками или прогулкам.

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