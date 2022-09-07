Названы двадцать самых дорогих блогеров в запрещенной в России социальной сети

Социальная сеть Instagram заблокирована Роскомнадзором в России (так как принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), но заработки в ней по-прежнему определяют самых популярных и успешных звезд в мире.

Вот топ-20 самых дорогих блогеров на август 2022 года — по размеру стоимости их рекламного поста в упомянутом приложении:

20. стендап-комик Кевин Харт (152 миллиона подписчиков) — 780 тысяч долларов;

19. певица Майли Сайрус (181 миллион подписчиков) — 928 тысяч долларов;

18. футболист Неймар (177 миллионов подписчиков) — 945 тысяч долларов;

17. телезвезда Кортни Кардашьян (196 миллионов подписчиков) — 964 тысячи долларов;

16. певица Кэти Перри (171 миллион подписчиков) — 1,029 миллиона долларов;

15. певица Ники Минаж (201 миллион подписчиков) — 1,031 миллиона долларов;

14. крикетчик Вират Кохли (212 миллионов подписчиков) — 1,088 миллиона долларов;

13. певица Дженнифер Лопес (220 миллионов подписчиков) — 1,13 миллиона долларов;

12. певица Тейлор Свифт (223 миллиона подписчиков) — 1,142 миллиона долларов;

11. певец Джастин Бибер (256 миллионов подписчиков) — 1,281 миллиона долларов;