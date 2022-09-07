Названы двадцать самых дорогих блогеров в запрещенной в России социальной сети

Социальная сеть Instagram заблокирована Роскомнадзором в России (так как принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), но заработки в ней по-прежнему определяют самых популярных и успешных звезд в мире.
Вот топ-20 самых дорогих блогеров на август 2022 года — по размеру стоимости их рекламного поста в упомянутом приложении:
20. стендап-комик Кевин Харт (152 миллиона подписчиков) — 780 тысяч долларов;
19. певица Майли Сайрус (181 миллион подписчиков) — 928 тысяч долларов;
18. футболист Неймар (177 миллионов подписчиков) — 945 тысяч долларов;
17. телезвезда Кортни Кардашьян (196 миллионов подписчиков) — 964 тысячи долларов;
16. певица Кэти Перри (171 миллион подписчиков) — 1,029 миллиона долларов;
15. певица Ники Минаж (201 миллион подписчиков) — 1,031 миллиона долларов;
14. крикетчик Вират Кохли (212 миллионов подписчиков) — 1,088 миллиона долларов;
13. певица Дженнифер Лопес (220 миллионов подписчиков) — 1,13 миллиона долларов;
12. певица Тейлор Свифт (223 миллиона подписчиков) — 1,142 миллиона долларов;
11. певец Джастин Бибер (256 миллионов подписчиков) — 1,281 миллиона долларов;
10. модель Кендалл Дженнер (255 миллионов подписчиков) — 1,29 миллиона долларов;
9. телезвезда Хлои Кардашьян (269 миллионов подписчиков) — 1,32 миллиона долларов;
8. певица Бейонсе (274 миллиона подписчиков) — 1,393 миллиона долларов;
7. певица Ариана Гранде (329 миллионов подписчиков) — 1,687 миллиона долларов;
6. телезвезда Ким Кардашьян (329 миллионов подписчиков) — 1,689 миллиона долларов;
5. актер Дуэйн Джонсон (335 миллионов подписчиков) — 1,713 миллиона долларов;
4. певица Селена Гомес (344 миллиона подписчиков) — 1,735 миллиона долларов;
3. футболист Лионель Месси (358 миллионов подписчиков) — 1,777 миллиона долларов;
2. модель Кайли Дженнер (368 миллионов подписчиков) — 1,835 миллиона долларов;
1. футболист Криштиану Роналду (478 миллионов подписчиков) — 2,397 миллиона долларов.
По данным агрегатора HopperHQ.