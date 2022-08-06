Названо имя виновного в смерти Юры Шатунова

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил о том, что экс-директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов виноват в ранней смерти артиста.

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