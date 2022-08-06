Названо имя виновного в смерти Юры Шатунова

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил о том, что экс-директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов виноват в ранней смерти артиста.
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«По настоянию своего окружения Юра принял успокоительные, а затем и выпил алкоголь в тот злополучный вечер!» - заявил Разин. - Но делать это было нельзя, ведь в свое время Шатунова из-за этого даже не взяли в армию».
Андрей также считает, что Кудряшов забирал у Шатунова огромные деньги.
«Юре давали 100 тысяч рублей, тогда как его директор забирал 500 тысяч на суды со мной», - подчеркнул Разин.