Названа сумма, которую выплачивала Светлана Лобода Тиллю Линдеманну за выдуманный роман

Журналистка Алена Жигалова на своем YouTube-проекте «Алена, блин!» разоблачила Светлану Лободу, которая несколько лет создавала вокруг себя слухи о том, что у нее родилась дочь Тильда в 2018 году от Тилля Линдеманна.

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По словам Жигаловой, на самом деле Светлана Лобода родила наследницу от женатого богатого любовника, который не захотел разводиться и бросил певицу в положении. Чтобы «прикрыть живот» и была придумана эта история.

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов подтвердил это. Он рассказал КП, что легенду сочинила продюсер певицы, Нателла Крапивина. По договору Тиллю Линдеманну платили по 150 тысяч долларов просто за то, что тот светился рядом с артисткой, порождая тем самым слухи.

«Поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал», — поведал Чибисов.

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