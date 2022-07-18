Названа реальная зарплата Людмилы Поргиной в «Ленкоме»

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, несмотря на преклонный возраст, продолжает играть в московском театре «Ленкоме». Однако журналистам актриса часто жалуется, что там ей дают мало ролей и платят маленькую зарплату.

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Директор театра Марк Варшавер считает, что Поргина преувеличивает. По его словам, в «Ленкоме» она на хороших условиях.

Кстати, смешное видео: