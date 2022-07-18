Названа реальная зарплата Людмилы Поргиной в «Ленкоме»

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, несмотря на преклонный возраст, продолжает играть в московском театре «Ленкоме». Однако журналистам актриса часто жалуется, что там ей дают мало ролей и платят маленькую зарплату.
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Директор театра Марк Варшавер считает, что Поргина преувеличивает. По его словам, в «Ленкоме» она на хороших условиях.
Кстати, смешное видео:
«Поргина – это все-таки не «маленькая актриса», поэтому она получила шесть массовой в театре. Это, максимум – 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату – 30 тысяч рублей. Плюс оклад – 55 500 рублей. Итого – больше 80 тысяч каждый месяц.
Слушайте, в других театрах народные артисты не получают больше 32 тысяч! Кроме того, играть даже в массовке, но в «Ленкоме» - это большая честь, надо радоваться и гордиться этим», - заявил Варшавер Teleprogramma.pro.