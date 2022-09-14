Названа причина смерти Владимира Сунгоркина в тайге Приморья

Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», скоропостижно умер в 68 лет в Приморье во время экспедиции. По данным издания, у медиаменеджера случился инсульт.

Как пишет «Комсомолка», трагедия произошла во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Подробности уточняются.

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Владимир Сунгоркин входил в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров страны по версиям журналов «Карьера» и «Новый Взгляд», был заслуженным журналистом Российской Федерации.