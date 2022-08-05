Названа причина, по которой Пугачева не получила заказанную барокамеру

Алла Пугачева заказала себе барокамеру стоимостью 3 миллиона рублей, но так и не получила аппарат. Почему так получилось – рассказал экс-сотрудник компании, в которой Алла Борисовна решила купить капсулу:

«Клиентка заказала капсулу, это очень дорогая штука: стоимость три миллиона рублей плюс доставка. Мы составили договор, получили оплату за само оборудование, но со стороны получателя возникли сложности, так как доставка международная, камера тяжелая и принимающая сторона должна подтвердить, что готова принять груз».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Бывший сотрудник добавил, что компании пришлось бы нести крупные логистические расходы, если бы барокамера была отправлена, а заказчики ее не приняли: долгое время менеджер певицы не отвечал на звонки.