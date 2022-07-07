Названа причина неприязни Кошмал к Добронравову и Кравченко из «Сватов»

Анна Кошмал дала понять, что не собирается поддерживать отношения с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко.

И это при том, что совсем недавно актриса из сериала «Сваты» делилась совместными снимками с именитыми коллегами, заявляя, что испытывает к ним самую искреннюю симпатию.

Так, к примеру, своего экранного дедушку в исполнении Федора Добронравова, молоденькая актриса и вовсе называла дедом Федей, заявляя, что за время съемок в сериале она прикипела к нему всей душой.

С такой же теплотой и любовью Кошмал говорила и про Татьяну Кравченко. Все это актриса писала у себя в соцсетях. А потом почему-то подтерла трогательные признания, оставив только многоточия. Похоже, что Анна изменила свое мнение в отношении именитых коллег. И сейчас никакой симпатии к Ивану и Валюхе Будько, чью внучку Женю Ковалеву она сыграла, отнюдь не испытывает.

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