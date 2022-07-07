Названа причина неприязни Кошмал к Добронравову и Кравченко из «Сватов»

Анна Кошмал дала понять, что не собирается поддерживать отношения с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко.
И это при том, что совсем недавно актриса из сериала «Сваты» делилась совместными снимками с именитыми коллегами, заявляя, что испытывает к ним самую искреннюю симпатию.
Так, к примеру, своего экранного дедушку в исполнении Федора Добронравова, молоденькая актриса и вовсе называла дедом Федей, заявляя, что за время съемок в сериале она прикипела к нему всей душой.
С такой же теплотой и любовью Кошмал говорила и про Татьяну Кравченко. Все это актриса писала у себя в соцсетях. А потом почему-то подтерла трогательные признания, оставив только многоточия. Похоже, что Анна изменила свое мнение в отношении именитых коллег. И сейчас никакой симпатии к Ивану и Валюхе Будько, чью внучку Женю Ковалеву она сыграла, отнюдь не испытывает.
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Анна Кошмал и слышать не желает об актерах из «Сватов». Фото: личный архив
В чем же причина такой неприязни Анны Кошмал к Федору Добронравову и Татьяне Кравченко? Об этом заговорил режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич. Он считает, что актриса просто поймала волну хайпа. И пытается всеми силами перетянуть одеяло на себя. Все ради того, чтобы ее не забыли.
«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил Радзюкевич.
С мнением режиссера «Сватов» согласен и популярный украинский блогер Сергей Науменко. Он считает, что поведение Анны Кошмал, ее стремление оставаться на слуху за счет именитых коллег — это всего лишь «дешевый пиар».
По материалам News.ru