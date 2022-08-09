Названа настоящая фамилия Софии Ротару

София Ротару родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области. Однако эта территория до Второй мировой войны была румынской и ни о какой Украине и речи не шло.

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И когда советские солдаты, можно сказать, подарили Киеву новые земли, отцу Ротару в военкомате посоветовали поменять румынскую фамилию на украинскую. В итоге убрали букву «у» в конце, вместо Ротару стало Ротарь.