Назван точный день выхода Михаила Ефремова на свободу

Актер Михаил Ефремов по документам, которые оказались у журналистов, должен выйти на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО.

При этом существует сразу несколько вариантов, благодаря которым Михаил Ефремов может оказаться на свободе несколько раньше. У артиста есть три схемы развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.

Если Михаил Ефремов сделает ставку на УДО, то ему необходимо отсидеть треть срока. Ефремов может выйти на свободу в середине 2023 года.

Прошение о помиловании актер пока не подавал. Он не верит, что это имеет какой-то смысл. По обжалованию также пока изменений нет. Никаких подвижек при этом варианте не ожидается, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что два года назад Михаил Ефремов совершил пьяное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек.