Назван любимый цвет одежды Кейт Миддлтон

Герцогиня Кейт Миддлтон всегда выглядит великолепно. Эксперт по стилю Миранда Холдер вычислила, что чаще всего жена принца Уильяма носит одежду синего цвета.

«Синий цвет ассоциируется с авторитетом и надежностью. Это символ доверия», — заявила стилист изданию Express.co.uk.

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Кроме того, журналисты выяснили, что в синей одежде часто ходила и королева Елизавета II. Вещи этого цвета в гардеробе Ее Величества составляли 29 процентов.