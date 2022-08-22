Назван бешеный ценник Максима Галкина за корпоратив

Сбежавший из России Максим Галкин очень хорошо зарабатывал в нашей стране ранее. Помимо зарплаты на Первом канале и рекламных контрактов юморист вел корпоративы.

И стоило выступление артиста 7,2 миллиона рублей! Дороже брала Земфира (12 млн рублей) и Алла Пугачева — 21 млн рублей.

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Но в случае с Примадонной цена, скорее, номинальная. Алла Борисовна в последнее время никуда не ездила и вызволить ее из замка было практически невозможно. Даже за такие суммы.