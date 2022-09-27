Назвали Оргиной, затем Моргиной: Поргину выставили из зала суда, исковеркав ее фамилию

Людмила Поргина оказалась в центре малоприятной истории, придя на заседание в Тверском суде. Там рассматривали иск актрисы Александры Захаровой к театру «Ленком».

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Вдова Николая Караченцова собиралась выступить в этой давней истории свидетелем. Заслуженная артистка рассчитывала на то, что представители Фемиды позволят ей остаться в зале. Об этом ходатайствовал и адвокат Людмилы Поргиной.

Однако 73-летнюю актрису попросили покинуть заседание, указав ей на дверь. Оказалось, что свидетель не может быть одновременно слушателем, пишет kp.ru.

При этом на заседании несколько раз исковеркали фамилию вдовы Николая Караченцова, назвав ее сначала Оргиной, а затем Моргиной. Для представителей Фемиды стало полной неожиданностью то, что вдова именитого артиста служит в «Ленкоме» уже полвека.