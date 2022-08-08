Назвал украшением нашего ТВ: Губерниева затравили за поддержку Урганта

Комментатор Дмитрий Губерниев открыто поддержал коллегу с Первого канала Ивана Урганта, который в настоящее время подвергается массивной критике публики за свою позицию.

«Многие звонят и спрашивают про Ваню Урганта!!! Отвечаю - Ваня Ургант блестящий профессионал, шоумен и украшение нашего ТВ!» - написал у себя в Telegram телеведущий.

После этих слов на комментатора посыпался настоящий шквал критики. Сотни фолловеров оставили под постом свое мнение, не выбирая выражений. Мягко говоря, люди дали понять, что не согласны с Губерниевым. Журналист даже вынужден был закрыть комментарии.

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Напомним, Иван Ургант выступил против происходящего и покинул Россию. Несколько недель он пробыл в Израиле, а затем вернулся и теперь снова зарабатывает в стране.