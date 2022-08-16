Назло теще: на фоне семейного скандала Тарзан и Наташа Королева показали, что между ними происходит

За океаном певица Ирина Билык назвала зятя Людмилы Порывай Тарзана говном, и та с радостью согласилась — оказалось, что она считает так же. Семейные распри начались у четы Глушко и Королевой на фоне международной повестки. Поговаривали даже, что пара разойдется.

Однако на фоне прогремевшего скандала Тарзан и Королева показали, что между ними происходит на самом деле. Семейство отправилось в Дагестан и от души отдохнуло. А на фоне Кавказских гор муж Королевой нежно и трепетно прижался губами к любимой.