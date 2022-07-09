Назло Прилучному? Карпович в купальнике блеснула точеной фигурой в шпагате на Мальдивах

Свою личную жизнь Карпович держит за семью замками. Но последние два года в обществе обсуждали ее роман с Павлом Прилучным. Когда актер развелся, то с ней уехал отдыхать в Крым, а потом они даже стали жить вместе.

Но недавно звезда сериала «Мажор» стал демонстрировать отношения с Зепюр Брутян. Так он подтвердил слухи, что с Мирославой уже не вместе.

И пока Прилучный отдыхает с новой избранницей в Армении, Карпович прилетела на Мальдивы, где был а с ним еще в прошлом году. В соцсети она поделилась пикантным кадром. Актриса в купальнике села на шпагат у бассейна, блеснув точеной фигурой.