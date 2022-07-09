Назло Прилучному? Карпович в купальнике блеснула точеной фигурой в шпагате на Мальдивах

Мирослава Карпович прославилась больше 10 лет назад, когда снялась в сериале «Папины дочки». Она смогла стать звездой ситкома, но потом решила сделать паузу в кинокарьере.
Ей захотелось стать моделью и теперь она регулярно участвует в фотосессиях. Примечательно, что звезда редко участвует в телепередачах и почти не дает интервью.
Свою личную жизнь Карпович держит за семью замками. Но последние два года в обществе обсуждали ее роман с Павлом Прилучным. Когда актер развелся, то с ней уехал отдыхать в Крым, а потом они даже стали жить вместе.
Но недавно звезда сериала «Мажор» стал демонстрировать отношения с Зепюр Брутян. Так он подтвердил слухи, что с Мирославой уже не вместе.
И пока Прилучный отдыхает с новой избранницей в Армении, Карпович прилетела на Мальдивы, где был а с ним еще в прошлом году. В соцсети она поделилась пикантным кадром. Актриса в купальнике села на шпагат у бассейна, блеснув точеной фигурой.
Мирослава Карпович. Фото: соцсети звезды
«Это лучшее место для покоя, гармонии, единения с собой и природой, энергетических практик, поддержания формы и ее содержания, поисков баланса и настроя на трудовые городские будни.
Здесь нет счета времени, у всех прохожих добрые приветливые лица, теплые, мягкие ладоши при рукопожатии, тут жарят рыбу, обваляв ее в кукурузной муке, приготовливая на отдельной сковородке с кривой серповидной ручкой, маслины с сыром и большой цветок бузины в хлебных крошках. А после подают кофе с мастик», – рассказала Мирослава.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы -— прекрасны», «Ого! Мирусь», «Вау, какой форма», «Очень красивый животик», «Какие ножки», «Пашал опять пустил красотку», «Вы словно лебедь», — стали писать пользователи Сети.