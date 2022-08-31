Нажиться на имени Иосифа Кобзона решили организаторы фестиваля его памяти

В Сочи состоится фестиваль, на котором будут чествовать память Иосифа Кобзона. Но попасть туда смогут далеко не все желающие: уж очень высока цена билета на мероприятие.

Самый бюджетный абонемент, по которому можно будет присутствовать на фестивале на протяжении всех трех дней и при этом жить в отеле, обойдется поклонникам Кобзона в 60 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет уровень повыше, есть билеты за 116 тысяч рублей на одного человека. Можно посетить просто вечер памяти артиста, но и здесь расценки недешевые: минимум — 3,5 тысячи. Многие возмущены высокими ценами: и простые зрители, и знаменитости.

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