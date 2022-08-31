Нажиться на имени Иосифа Кобзона решили организаторы фестиваля его памяти

В Сочи состоится фестиваль, на котором будут чествовать память Иосифа Кобзона. Но попасть туда смогут далеко не все желающие: уж очень высока цена билета на мероприятие.
Самый бюджетный абонемент, по которому можно будет присутствовать на фестивале на протяжении всех трех дней и при этом жить в отеле, обойдется поклонникам Кобзона в 60 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет уровень повыше, есть билеты за 116 тысяч рублей на одного человека. Можно посетить просто вечер памяти артиста, но и здесь расценки недешевые: минимум — 3,5 тысячи. Многие возмущены высокими ценами: и простые зрители, и знаменитости.
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«Иосиф Кобзон всегда пел для народа. Неужели вы думаете, что он бы позволил устанавливать такие цены? Какой человек может отдать 60 тысяч за три дня? У нас в стране средняя зарплата — 20 тысяч! Понятно, что на имени Кобзона хотят заработать», — приводит слова светской львицы Алены Кравец издание «РИА ФАН» со ссылкой на PROZVEZD.